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    Спарринг-партнер Дюбуа дал прогноз на бой Даниэля против Джошуа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энди Руис
    Джонни Фишер, спарринг-партнер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа, рассказал, чем закончится его бой с Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа (слева)
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    Энтони Джошуа (слева)

    «Я думаю, что это будет нокаут. Дюбуа агрессивный боец. Я спарринговал с ним много, много раз. Он определенно самый сильный панчер, с кем я дрался. Даниэль Дюбуа может сильно ударить. И Дюбуа не берет пленных в спарринге. Тебя ждет перестрелка, когда ты выходишь на бой с ним. Если бы я выбирал победителя этого боя, я бы предпочел Джошуа. Он более расчетливый боксер. Но если Дюбуа попадет в подбородок, это может вернуть Джошуа все воспоминания о поражении от Энди Руиса»

    Джошуа и Дюбуа встретятся в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF на стадионе «Уэмбли» 21 сентября. Для Даниэля это будет первая защита пояса.

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