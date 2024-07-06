Спарринг-партнер Дюбуа дал прогноз на бой Даниэля против Джошуа

Джонни Фишер, спарринг-партнер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF рассказал , чем закончится его бой с

«Я думаю, что это будет нокаут. Дюбуа агрессивный боец. Я спарринговал с ним много, много раз. Он определенно самый сильный панчер, с кем я дрался. Даниэль Дюбуа может сильно ударить. И Дюбуа не берет пленных в спарринге. Тебя ждет перестрелка, когда ты выходишь на бой с ним. Если бы я выбирал победителя этого боя, я бы предпочел Джошуа. Он более расчетливый боксер. Но если Дюбуа попадет в подбородок, это может вернуть Джошуа все воспоминания о поражении от Энди Руиса»

Джошуа и Дюбуа встретятся в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF на стадионе «Уэмбли» 21 сентября. Для Даниэля это будет первая защита пояса.