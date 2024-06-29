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    Порье передумал завершить карьеру и готов в третий раз подраться с Гейджи

    Бои ММА UFC Сборная России Дастин Порье Джастин Гейджи Макс Холлоуэй Ислам Махачев
    Экс-претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Дастин Порье передумал заканчивать карьеру после поражения в титульнике от Ислама Махачева.

    Дастин Порье
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    Дастин Порье

    «Бриллиант» заинтересован в третьем поединке с бывшим временным чемпионом этой категории Джастином Гейджи. Их первый бой шестилетней давности закончился победой Дастина техническим нокаутом.

    Реванш состоялся летом прошлого года и тогда Порье проиграл досрочно во втором раунде. «Бриллиант» сейчас идет четвертым в рейтинге легкого дивизиона UFC.

    Гейджи располагается на третьей строчке. Джастин в своем последнем поединке уступил нокаутом в пятом раунде Максу Холлоуэю в битве за пояс BMF.

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