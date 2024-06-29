Порье передумал завершить карьеру и готов в третий раз подраться с Гейджи

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в легком весепередумал заканчивать карьеру после поражения в титульнике от

«Бриллиант» заинтересован в третьем поединке с бывшим временным чемпионом этой категории Джастином Гейджи. Их первый бой шестилетней давности закончился победой Дастина техническим нокаутом.

Реванш состоялся летом прошлого года и тогда Порье проиграл досрочно во втором раунде. «Бриллиант» сейчас идет четвертым в рейтинге легкого дивизиона UFC.

Гейджи располагается на третьей строчке. Джастин в своем последнем поединке уступил нокаутом в пятом раунде Максу Холлоуэю в битве за пояс BMF.