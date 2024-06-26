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    Теофимо Лопес: Активность это самое важное, хочу провести 3-4 боя в 2024 году

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес рассказал, почему для него важно часто драться и как это влияет на его профессиональную карьеру.

    Теофимо Лопес
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    Теофимо Лопес

    «Я просто хочу провести 3-4 боя в этом году, хочу быть активным. Если мы не сможем провести эти объединительные бои, если мы не сможем заставить других чемпионов встретиться со мной, потому что у них свои планы, тогда просто выведите меня на ринг драться с кем-то другим. Активность — это самая важная часть боксе. Все жалуются, что я не дерусь с этим парнем или я не дерусь с тем парнем, а когда я это делаю, они ищут кого-то другого на замену»

    Теофимо Лопес 30 июня проведет вторую защиту титула WBO против Стива Клаггетта. К этому противостоянию чемпион подходит после победы единогласным решением судей в феврале этого года над Джермейном Ортисом.

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