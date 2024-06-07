Диллашоу: Если Сэндхаген пройдет Умара, то далее точно станет чемпионом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе оценил перспективына титул в случае победы над

«Я думаю, Сэндхаген должен быть чемпионом прямо сейчас. Он смог бы бить О'Мэлли весь день. Я думаю, что это самый тяжелый бой для О'Мэлли в этой весовой категории. Если Сэндхаген пройдет Умара, то далее точно станет чемпионом. Парень, с которым он подерется — настоящий цепной пес. Умар хороший борец — он сможет удерживать Кори на земле. Кори предстоит титульный бой, если он выиграет этот поединок. А Умар только пытается подняться на вершину. Такой расклад делает их бой очень интригующим»

Кори Сэндхаген подерется с Умаром Нурмагомедовым 23 августа на турнире в Абу-Даби. Бойцы сейчас занимают вторую и девятую позиции в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.