Роман Копылов выиграл у Сезара Алмейды раздельным решением

В рамках поединка предварительного карда UFC 302 состоялась встреча в среднем весе с участием

Их бой прошел все 3 раунда. Победу раздельным решением судей одержал Роман Копылов. Таким образом, россиянин закрыл свое предыдущее поражение сабмишном от Энтони Эрнандеса.

Для его соперника Алмейды это был только второй поединок в UFC. Сезар ранее выиграл в дебюте у Дилана Будки. Бразилец в преддверии встречи с Копыловым не потерпел в ММА ни единого проигрыша.

Теперь в активе Алмейды 5 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. У Копылова 4 выигранных боя за 5 предыдущих встреч в UFC.