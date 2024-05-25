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    Дю Плесси: Каждый боец должен быть благодарен Макгрегору за его вклад в ММА

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор
    Чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси считает, что ММА, как вид спорта, стал настолько популярен, благодаря Конору Макгрегору.

    Дрикус Дю Плесси
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    Дрикус Дю Плесси

    «Все, к чему прикасается Конор, превращается в золото. Он настоящая легенда в этом виде спорта. Именно он превратил его в такой массовый вид спорта. Я не знаю его лично, даже если он вам не нравится, вы никогда не сможете дискредитировать то, что он сделал для смешанных единоборств. Ма мой взгляд, каждый боец должен быть благодарен Макгрегору за его вклад в развитие ММА. Теперь у всех повысились зарплаты, а также в мире стало больше осведомленности об этом виде спорта. Я думаю, что Конор Макгрегор, возможно, один из самых известных людей на земле сейчас»

    Макгрегор ранее был чемпионом UFC в двух дивизионах. Он стал первым бойцом промоушена, кто удерживал 2 титула одновременно.

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