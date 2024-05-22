Отец Хэйни: Гарсия — никто в боксе, он ни на что не способен

, отец и тренер чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC

«Райан Гарсия — ты никто, ты ни на что способен в боксе. Ты вышел на бой, когда до четвертого положительного теста на допинг оставалось 4 или 5 дней, а теперь говоришь, что хочешь создать свою собственную боксерскую лигу. Тебя даже не волнует, запретят ли тебе самому заниматься боксом или нет»

Напомним, что в прошлом месяце Гарсия одолел Девина Хэйни решением большинства и нанес ему первое поражение в профессиональной карьере. Однако Райан так и не стал чемпионом мира.

Американец провалил взвешивание, а также несколько раз сдал положительный тест на запрещенные вещества.