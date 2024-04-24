Дэн Хукер: В июне я снесу голову Бенеилу Дариушу

Топовый легковес UFC считает , что унет шансов в бою против него. Новозеландец пообещать одержать яркую и досрочную победу в их противостоянии.

«Если Бенеил этого хочет, я с удовольствием приму этот бой. В июне на International Fight Week я снесу голову Бенеила Дариуша с плеч, в этом нет сомнений. Очевидно, это был бы мой лучший выбор, но он просто очень молчаливо относится ко всему. Я не уверен, что это тот бой, на который Дариуш готов пойти»

Хукер также сказал, что другой вариант, который потенциально рассматривается в качестве следующего поединка — это бой против Ренато Моикано.

Бразилец на последнем турнире UFC 300 победил техническим нокаутом Джэлина Тернера, вошел в топ-10 легковесов и вызвал Дэна. Сам Хукер идет 11-м в ростере дивизиона до 70,3 кг.