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    Дэн Хукер: В июне я снесу голову Бенеилу Дариушу

    Бои ММА UFC Бенэил Дариуш
    Топовый легковес UFC Дэн Хукер считает, что у Бенеила Дариуша нет шансов в бою против него. Новозеландец пообещать одержать яркую и досрочную победу в их противостоянии.

    Бенеил Дариуш
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    Бенеил Дариуш

    «Если Бенеил этого хочет, я с удовольствием приму этот бой. В июне на International Fight Week я снесу голову Бенеила Дариуша с плеч, в этом нет сомнений. Очевидно, это был бы мой лучший выбор, но он просто очень молчаливо относится ко всему. Я не уверен, что это тот бой, на который Дариуш готов пойти»

    Хукер также сказал, что другой вариант, который потенциально рассматривается в качестве следующего поединка — это бой против Ренато Моикано.

    Бразилец на последнем турнире UFC 300 победил техническим нокаутом Джэлина Тернера, вошел в топ-10 легковесов и вызвал Дэна. Сам Хукер идет 11-м в ростере дивизиона до 70,3 кг.

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