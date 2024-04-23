Грант Доусон не видит у Макса Холлоуэя шансов в бою с Илией Топурией

Боец легкого дивизиона UFC не видит шансов ув поединке против нового чемпиона полулегкой категории

«Илия Топурия, вероятно, лучший боец в весовой категории до 66 кг на данный момент. Он всесторонне развитый, такой мощный. Я думаю, что Топурия побьет Холлоуэя. И мне кажется, это произойдет из-за снижения веса Макса. Знаете почему Макс выглядел так хорошо в последнем поединке? Потому что он дрался в легкой весовой категории. Я не знаю, что он покажет теперь в полулегком весе. Я думаю, Топурия остается чемпионом после поединка с ним»

Макс Холлоуэй сейчас второй номер рейтинга в полулегком весе UFC, а также занимает девятую строчку в ростере легковесов. В последнем бою он нокаутировал Джастина Гейджи.