Менеджеры Волкова и Павловича подали апелляции в UFC из-за анонса их поединка

В команденегативно отреагировали на анонс поединка противна турнире UFC 302 в июне.

Известно, что менеджеры обоих тяжеловесов уже подали апелляции из-за назначения их очного противостояния. Ранее Волков и Павлович не давали согласие на бой.

У Александра уже был назначен поединок против Жаилтона Алмейды на UFC 301. Павлович предварительно согласовал контракт на бой с Сирилом Ганом в Париже в сентябре.

Сергей на данный момент занимает третью строчку в рейтинге тяжелой весовой категории UFC. Александр Волков после трех досрочных побед кряду расположился на шестой позиции.