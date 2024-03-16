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    Атлас о бое Нганну и Джошуа: Любитель не способен победить чемпиона мира по боксу

    Бои Бокс WBC WBA WBO IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну
    Известный тренер по боксу Тедди Атлас рассказал, почему Фрэнсис Нганну потерпел поражение на ринге в поединке против Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Фрэнсис в боксе все еще был любителем, и мы забыли об этом из-за его блестящего выступления против Фьюри. Но Джошуа напомнил нам, что он любитель, который не готов к праймовому сопернику. Энтони сделал то, что должен был сделать топовый боксер. Он разоблачил его. Любитель не способен победить чемпиона мира по боксу. Стили делают бои. Стиль Фьюри полностью отличался от стиля Джошуа. Нганну проделал потрясающую работу, но Фьюри не был готов морально, как Энтони»

    Напомним, что Энтони Джошуа победил Фрэнсиса Нганну нокаутом во втором раунде. Для «Хищника» это уже второе поражение на ринге. Ранее он уступил Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

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