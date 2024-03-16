Атлас о бое Нганну и Джошуа: Любитель не способен победить чемпиона мира по боксу

Известный тренер по боксу рассказал , почемупотерпел поражение на ринге в поединке против

«Фрэнсис в боксе все еще был любителем, и мы забыли об этом из-за его блестящего выступления против Фьюри. Но Джошуа напомнил нам, что он любитель, который не готов к праймовому сопернику. Энтони сделал то, что должен был сделать топовый боксер. Он разоблачил его. Любитель не способен победить чемпиона мира по боксу. Стили делают бои. Стиль Фьюри полностью отличался от стиля Джошуа. Нганну проделал потрясающую работу, но Фьюри не был готов морально, как Энтони»

Напомним, что Энтони Джошуа победил Фрэнсиса Нганну нокаутом во втором раунде. Для «Хищника» это уже второе поражение на ринге. Ранее он уступил Тайсону Фьюри раздельным решением судей.