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    Хэйни не видит у Гарсии шансов на успех в бою с О’Мэлли в UFC

    Бои ММА UFC Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Девин Хэйни Райан Гарсия Шон О'Мэлли Франсис Нганну
    Обладатель титула чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC Девин Хэйни не видит у Райана Гарсии шансов на успех в бою с Шоном О’Мэлли в UFC.

    Девин Хэйни (справа)
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    Девин Хэйни (справа)

    «Будет ли у Гарсии когда-нибудь шанс в октагоне с О'Мэлли? Конечно же, нет. Шон — это боец ММА, вот где он будет доминировать. Райан — боксер, он будет доминировать в боксе»

    Хейни также был задан вопрос о поединке по боксу, в котором бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну сразится с Энтони Джошуа 8 марта в Саудовской Аравии.

    «Тяжелый дивизион просто другой. Нганну уложил Фьюри одним ударом. Он очень силен. Я думаю, что Джошуа выиграет, но вы не можете сбрасывать Фрэнсиса со счетов», — заявил Девин.

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