Хэйни не видит у Гарсии шансов на успех в бою с О’Мэлли в UFC

Обладатель титула чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBCне видит ушансов на успех в бою св UFC.

«Будет ли у Гарсии когда-нибудь шанс в октагоне с О'Мэлли? Конечно же, нет. Шон — это боец ММА, вот где он будет доминировать. Райан — боксер, он будет доминировать в боксе»

Хейни также был задан вопрос о поединке по боксу, в котором бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну сразится с Энтони Джошуа 8 марта в Саудовской Аравии.

«Тяжелый дивизион просто другой. Нганну уложил Фьюри одним ударом. Он очень силен. Я думаю, что Джошуа выиграет, но вы не можете сбрасывать Фрэнсиса со счетов», — заявил Девин.