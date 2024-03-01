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    Камару Усман: Я расстроен, что не стал двойным чемпионом UFC

    Бои ММА UFC Камару Усман Леон Эдвардс Хамзат Чимаев Исраэль Адесанья Шон Стрикланд
    Экс-обладатель титула UFC в полусреднем весе и бывший лидер промоушена в рейтинге вне зависимости от категорий Камару Усман сожалеет, что ему не удалось стать двойным чемпионом.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Я расстроен, что не стал двойным чемпионом UFC. Но я не жалею, что не состоялся мой бой с Адесаньей. Он тоже из Нигерии. Я просто не хотел этого. Если бы это был Шон Стрикленд, я бы точно согласился подняться в весе»

    Камару Усман лишился титула в полусреднем весе летом 2022 года. Тогда он потерпел поражение нокаутом в пятом раунде от Леона Эдвардса.

    Далее «нигерийский кошмар» уступил «Рокки» весной 2023-го решением большинства. В последнем своем поединке Камару проиграл аналогичным образом Хамзату Чимаеву в рамках средней весовой категории.

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