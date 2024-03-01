Камару Усман: Я расстроен, что не стал двойным чемпионом UFC

Экс-обладатель титула UFC в полусреднем весе и бывший лидер промоушена в рейтинге вне зависимости от категорий сожалеет , что ему не удалось стать двойным чемпионом.

«Я расстроен, что не стал двойным чемпионом UFC. Но я не жалею, что не состоялся мой бой с Адесаньей. Он тоже из Нигерии. Я просто не хотел этого. Если бы это был Шон Стрикленд, я бы точно согласился подняться в весе»

Камару Усман лишился титула в полусреднем весе летом 2022 года. Тогда он потерпел поражение нокаутом в пятом раунде от Леона Эдвардса.

Далее «нигерийский кошмар» уступил «Рокки» весной 2023-го решением большинства. В последнем своем поединке Камару проиграл аналогичным образом Хамзату Чимаеву в рамках средней весовой категории.