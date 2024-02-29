Розенстрайк о бое с Газиевым: Я выиграю у него и поднимусь в рейтинге

Топовый боец тяжелой весовой категории UFC уверен в победе в грядущем поединке против россиянина

«Не могу дождаться, когда выйду туда в эти выходные и сделаю свою работу. Я выиграю у него и поднимусь в рейтинге. За свою карьеру в UFC я допустил пару ошибок. Теперь пришло время все изменить»

Розенстрайк занимает 12-ю строчку в рейтинге тяжелой весовой категории в UFC. В предыдущем своем поединке он потерпел поражение удушающим приемом в первом раунде от Жаилтона Алмейды.

Газиев ранее никому не проигрывал в профессиональной карьере. В дебютном поединке в UFC Шамиль одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Мартином Будаем.