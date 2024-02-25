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    Немков объявил о желании драться за титул PFL в тяжелом весе

    Бои ММА Сборная России PFL Bellator Вадим Немков
    Российский боец ММА Вадим Немков, экс-чемпион Bellator в полутяжелой весовой категории, рассказал о дальнейших планах после дебюта в тяжелом дивизионе в поединке с Бруно Каппеллозой.

    Вадим Немков
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    Вадим Немков

    «Для меня это важный шаг в карьере. Рад, что получил этот символический пояс. Теперь моя цель стать чемпионом в тяжелом дивизионе. Надеюсь, эта победа лишь начало моей карьеры в этом весе»

    На прошедшем турнире PFL vs Bellator, который проходил в ночь с 24 на 25 февраля в Саудовской Аравии, Вадим Немков в рамках первого боя в тяжелом весе выиграл сабмишном во втором раунде у Бруно Каппеллозы.

    Россиянин сейчас идет на серии из 12-ти выигранных поединков кряду в ММА. Всего в активе Немкова 18 побед и 2 поражения в профессиональной карьере.

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