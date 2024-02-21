Деметриус Джонсон рассказал, что нужно Адесанье для победы над Дю Плесси

Рекордсмен UFC по количеству защит титула в наилегчайшем весе рассказал , что нужнодля победы над

«Исраэль делает в каждом бою одно и тоже. Ему необходимо работать над борьбой и клинчем в стойке. Если он улучит их, то сумеет победить Дю Плесси»

Адесанья бывший чемпион UFC в среднем весе с пятью защитами титула кряду. Исраэль ранее уже дважды терял пояс. В конце 2022-го он уступил техническим нокаутом Алексу Перейре, но потом финишировал его в реванше.

В сентябре прошлого года Адесанья во второй раз потерял титул. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от Шона Стрикленда. Следующий потенциальный оппонент Исраэля — новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси.