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    Деметриус Джонсон рассказал, что нужно Адесанье для победы над Дю Плесси

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Исраэль Адесанья Алекс Перейра
    Рекордсмен UFC по количеству защит титула в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон рассказал, что нужно Исраэлю Адесанье для победы над Дрикусом Дю Плесси.

    Исраэль Адесанья (справа)
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    Исраэль Адесанья (справа)

    «Исраэль делает в каждом бою одно и тоже. Ему необходимо работать над борьбой и клинчем в стойке. Если он улучит их, то сумеет победить Дю Плесси»

    Адесанья бывший чемпион UFC в среднем весе с пятью защитами титула кряду. Исраэль ранее уже дважды терял пояс. В конце 2022-го он уступил техническим нокаутом Алексу Перейре, но потом финишировал его в реванше.

    В сентябре прошлого года Адесанья во второй раз потерял титул. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от Шона Стрикленда. Следующий потенциальный оппонент Исраэля — новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси.

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