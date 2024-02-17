Маркос Де Лима хочет получить реванш с Дерриком Льюисом

Рейтинговый тяжеловес UFC рассчитывает получить ответный поединок против бывшего претендента на титул в их дивизионе

«Я бы выиграл у Льюиса в девяти из десяти случаях. Тогда он подошел и нанес удар коленом, и это спасло его от множества моих ударов, потому что я был хорошо подготовлен. Было тяжело смириться с тем поражением, потому что мы толком даже не подрались»

Бой Де Лимы и Льюиса состоялся в июле прошлого года. Тогда «черный зверь» нокаутировал Маркоса в первом раунде менее, чем за минуту.

Де Лима сейчас располагается на 15-й строчке в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. 18 февраля он проведет очередной поединок против Джуниора Тафы.