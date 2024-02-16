Волкановски хочет подраться в главном бою на UFC 300

Чемпион UFC в полулегком весе хочет возглавить юбилейный 300-й турнир, который состоится в апреле.

«Хватит ли мне 8 недель, чтобы прийти в себя после грядущего боя? Безусловно. Кто там сейчас может стать хэдлайнерами, парни из полусреднего веса? Если у меня не будет травм, я готов возглавить турнир. Хочу оставаться активным бойцом»

Волкановски проведет очередной поединок против Илии Топурии на UFC 298. Для Александра это будет уже шестая защита титула в полулегком весе. В предыдущем бою австралиец потерпел поражение нокаутом от Ислама Махачева.

Также Александр заявил, что все еще хочет стать двойным чемпионом UFC и намекнул на третий поединок с дагестанцем. Всего в активе Волкановски 26 побед и 3 поражения в ММА.