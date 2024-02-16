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    Волкановски хочет подраться в главном бою на UFC 300

    Бокс/ММА ММА UFC Ислам Махачев Сборная России Александр Волкановски
    Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски хочет возглавить юбилейный 300-й турнир, который состоится в апреле.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Хватит ли мне 8 недель, чтобы прийти в себя после грядущего боя? Безусловно. Кто там сейчас может стать хэдлайнерами, парни из полусреднего веса? Если у меня не будет травм, я готов возглавить турнир. Хочу оставаться активным бойцом»

    Волкановски проведет очередной поединок против Илии Топурии на UFC 298. Для Александра это будет уже шестая защита титула в полулегком весе. В предыдущем бою австралиец потерпел поражение нокаутом от Ислама Махачева.

    Также Александр заявил, что все еще хочет стать двойным чемпионом UFC и намекнул на третий поединок с дагестанцем. Всего в активе Волкановски 26 побед и 3 поражения в ММА.

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