Бой Фиро и Бланчфилд возглавит кард в Атлантик-Сити 30 марта

Манон Фиро Фото: globallookpress.com
Изначально кард должен был возглавить бой Шона Брэди и Висенте Люке. Однако стало известно, что их поединок отменен. Причиной тому стала травма Брэди.
Победитель противостояния Фиро и Бланчфилд может стать следующим претендентом на титул чемпиона в женском наилегчайшем весе. Манон является третьим номером рейтинга.
Ранее она одолела по очкам Роуз Намаюнас. Бланчфилд располагается на одну строчку выше. В последнем бою Эрин выиграла единогласным решением у Тайлы Сантос.