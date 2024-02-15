Бой Фиро и Бланчфилд возглавит кард в Атлантик-Сити 30 марта

Матчмейкеры UFC внесли изменения в расписание в турнире в Атлантик-Сити на 30 марта. Теперь главным событием вечера станет противостояние

Изначально кард должен был возглавить бой Шона Брэди и Висенте Люке. Однако стало известно, что их поединок отменен. Причиной тому стала травма Брэди.

Победитель противостояния Фиро и Бланчфилд может стать следующим претендентом на титул чемпиона в женском наилегчайшем весе. Манон является третьим номером рейтинга.

Ранее она одолела по очкам Роуз Намаюнас. Бланчфилд располагается на одну строчку выше. В последнем бою Эрин выиграла единогласным решением у Тайлы Сантос.