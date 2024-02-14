Богдан Гуськов бросил вызов Энтони Смиту

Узбекский боец ММА российского происхождения хочет в следующем поединке в UFC подраться с бывшим претендентом на титул в полутяжелом весе

«Мне все равно с кем драться. Для меня это не имеет значения. Я очень уважаю Энтони Смита. Он настоящее "Львиное сердце". Мне нравится этот парень. Все говорят, что мы похожи. Дайте мне бой с ним, и я покажу, насколько мы разные»

На прошедшем турнире UFC Vegas 86 Богдан Гуськов победил нокаутом в первом раунде Зака Паугу и закрыл свое предыдущее поражение от Волкана Оздемира.

Энтони Смит на данный момент является десятым номером рейтинга промоушена в полутяжелом весе. В предыдущем поединке он досрочно проиграл Халилу Раунтри.