Богдан Гуськов бросил вызов Энтони Смиту

Энтони Смит Фото: globallookpress.com
«Мне все равно с кем драться. Для меня это не имеет значения. Я очень уважаю Энтони Смита. Он настоящее "Львиное сердце". Мне нравится этот парень. Все говорят, что мы похожи. Дайте мне бой с ним, и я покажу, насколько мы разные»
На прошедшем турнире UFC Vegas 86 Богдан Гуськов победил нокаутом в первом раунде Зака Паугу и закрыл свое предыдущее поражение от Волкана Оздемира.
Энтони Смит на данный момент является десятым номером рейтинга промоушена в полутяжелом весе. В предыдущем поединке он досрочно проиграл Халилу Раунтри.