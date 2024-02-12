Иге хочет подраться с проигравшим пары Родригес-Ортега

Американский полулегковес UFC рассчитывает на поединок с проигравшим участником противостояния между

«Есть несколько вариантов. Если Лопес справится с Юсуфом, это будет хорошим вызовом. Или я мог бы взять в соперники кого-то из проигравших, возможно, Ортегу и Яира — одного из этих парней, в зависимости от того, как пройдет их бой в Мехико»

Иге на прошедшем турнире в Лас-Вегасе нокаутировал в первом раунде Андре Фили. Американец сейчас занимает 13-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона.

В конце февраля на турнире в Мексике пройдет бой Яира Родригеса и Брайана Ортеги. Оба являются представителями топ-5, занимая вторую и четвертую позиции.