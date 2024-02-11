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    Дастин Порье не верит, что его бой с Нейтом Диасом состоится

    Бокс/ММА ММА UFC Тони Фергюсон Дастин Порье Нейт Диас Бокс Джейк Пол
    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье, нынешний третий номер рейтинга, не верит, что когда-либо подерется в промоушене против Нейта Диаса.

    Нейт Диас
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    Нейт Диас

    «Мы немного поговорили о Нейте, но я не думаю, что UFC вернет его. Он переходит в бокс и все такое... Я просто не представляю, как наши пути пересекутся. Но я хотел подраться с этим парнем, потому что я вырос, наблюдая за ним»

    Ранее были слухи, что Порье может подраться с Диасом в полусреднем весе на UFC 300. Однако Дастину назначили бой против восходящей звезды легкого дивизиона Бенуа Сен-Дини на 299-м номерном турнире.

    Диас в последний раз дрался против Джейка Пола по правилам бокса летом прошлого года. Тогда он уступил единогласным решением судей. UFC Нейт покинул в сентябре 2022-го после победы сабмишном над Тони Фергюсоном.

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