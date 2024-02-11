Дастин Порье не верит, что его бой с Нейтом Диасом состоится

Бывший временный чемпион UFC в легком весе, нынешний третий номер рейтинга, не верит , что когда-либо подерется в промоушене протива.

«Мы немного поговорили о Нейте, но я не думаю, что UFC вернет его. Он переходит в бокс и все такое... Я просто не представляю, как наши пути пересекутся. Но я хотел подраться с этим парнем, потому что я вырос, наблюдая за ним»

Ранее были слухи, что Порье может подраться с Диасом в полусреднем весе на UFC 300. Однако Дастину назначили бой против восходящей звезды легкого дивизиона Бенуа Сен-Дини на 299-м номерном турнире.

Диас в последний раз дрался против Джейка Пола по правилам бокса летом прошлого года. Тогда он уступил единогласным решением судей. UFC Нейт покинул в сентябре 2022-го после победы сабмишном над Тони Фергюсоном.