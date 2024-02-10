Тренер Волкановски уверен, что борьба Алекса лучше, чем у Топурии

Главный тренер Волкановски уверен , что у претендента на титул в полулегком весеуровень борьбы ниже, чем у Александра.

«Давайте посмотрим, что почувствует Илия, когда Волкановски схватит его за руки и начнет переводить на землю. Если Алекс войдет с ним в клинч, Топурия поймет, почему в те времена его оппонента называли "Халком". У Волкановски невероятная сила»

Титульный поединок в полулегком весе между Александром Волкановски и Илией Топурией состоится на UFC 298. Они подерутся в рамках главного события вечера.

Волкановски в предыдущем поединке уступил нокаутом в первом раунде Исламу Махачеву в легком весе. В полулегком дивизионе последним оппонентом Александра был Яир Родригез, которого он финишировал.