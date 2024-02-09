ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС
  • 10:40
    • «Зенит» подтвердил информацию об уходе Ду Кейроса
  • 10:31
    • Экс-тренер «Реала» может возглавить «Милан»
  • 10:22
    • Мбаппе пропустит ближайший матч «ПСЖ»
  • 09:37
    • «Даллас» выиграл у «Нью-Йорка», «Лейкерс» уступили «Денверу»
    Все новости спорта

    Брат Леона Эдвардса проведет следующий бой на Bellator 302

    Бокс/ММА ММА UFC Bellator Леон Эдвардс
    Фабиан Эдвардс, брат чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса, проведет очередной поединок на турнире Bellator 302, который состоится 22 марта.

    Фабиан Эдвардс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабиан Эдвардс

    Соперником британца станет четвертый номер рейтинга среднего дивизиона Аарон Джеффри. Канадец подходит к бою с Эдвардсом после победы единогласным решением судей над Далтоном Ростом.

    Фабиан сейчас занимает первую строчку в рейтинге дивизиона до 83,9 кг в Bellator. В предыдущем своем поединке он дрался за титул чемпиона против Джонни Эблина.

    Тогда Фабиан Эдвардс потерпел поражение нокаутом в третьем раунде. Всего в активе англичанина 12 выигранных поединков и 3 проигрыша в смешанных единоборствах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Дортмунд» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Мец» разок накажет в контратаке
  • «Марсель» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Смогут ли лидеры Примеры определить сильнейшего?
  • «Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.86
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Шабаб Аль-Ахли — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры