Брат Леона Эдвардса проведет следующий бой на Bellator 302

, брат чемпиона UFC в полусреднем весе, проведет очередной поединок на турнире Bellator 302, который состоится 22 марта.

Соперником британца станет четвертый номер рейтинга среднего дивизиона Аарон Джеффри. Канадец подходит к бою с Эдвардсом после победы единогласным решением судей над Далтоном Ростом.

Фабиан сейчас занимает первую строчку в рейтинге дивизиона до 83,9 кг в Bellator. В предыдущем своем поединке он дрался за титул чемпиона против Джонни Эблина.

Тогда Фабиан Эдвардс потерпел поражение нокаутом в третьем раунде. Всего в активе англичанина 12 выигранных поединков и 3 проигрыша в смешанных единоборствах.