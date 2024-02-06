Уиттакер о бое с Костой: Это будет досрочная победа

Экс-чемпион среднего дивизиона UFC пообещал одержать досрочную победу в грядущем своем поединке против, который пройдет на 298-м номерном карде в феврале.

«Я выйду в октагон с плохими намерениями, и я иду туда, чтобы попытаться завершить этот бой пораньше. Это будет досрочная победа. Знаю, что во всем лучше него»

Уиттакер сейчас занимает третью позицию в ростере средневесов. Ранее он проиграл нынешнему чемпиону дивизиона Дрикусу Дю Плесси нокаутом. Пауло проводил последний бой в августе прошлого года.

Тогда он выиграл по очкам у Люка Рокхольда. Всего на счету Косты 14 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. Сейчас бразилец идет шестым в рейтинге.