Уиттакер о бое с Костой: Это будет досрочная победа

Роберт Уиттакер Фото: globallookpress.com
«Я выйду в октагон с плохими намерениями, и я иду туда, чтобы попытаться завершить этот бой пораньше. Это будет досрочная победа. Знаю, что во всем лучше него»
Уиттакер сейчас занимает третью позицию в ростере средневесов. Ранее он проиграл нынешнему чемпиону дивизиона Дрикусу Дю Плесси нокаутом. Пауло проводил последний бой в августе прошлого года.
Тогда он выиграл по очкам у Люка Рокхольда. Всего на счету Косты 14 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. Сейчас бразилец идет шестым в рейтинге.