Поединок Шона Брэди и Висенте Люке на 30 марта отменен

Стало известно, что поединок30 марта на турнире в Атлантик-Сити не состоится. Их бой должен был стать главным событием вечера.

Накануне Брэди сообщил травме, из-за которой он не сможет принять участие на турнире. Шон на данный момент является шестым номером рейтинга в полусреднем весе.

В предыдущем бою он одолел удушающим приемом бывшего претендента на временный титул в среднем весе Келвина Гастелума. Люке в последний раз дрался 12 августа прошлого года.

Тогда ему удалось победить единогласным решением судей Рафаэля Дос Аньоса. Сейчас Висенте идет восьмым в ростере дивизиона до 77,1 кг.