Пантожа подерется с победителем пары Ройвал-Морено на UFC 301

Обладатель титула чемпиона UFC в наилегчайшем весепроведет вторую защиту титула на домашнем турнире в Бразилии 5 мая.

Его соперником на 301-м номерном турнире должен стать победитель противостояния между Брэндоном Ройвалом и Брэндоном Морено, которое состоится в феврале.

С каждым из них Пантожа уже встречался ранее. Александре одержал 3 победы над Морено. Первая из них была достигнута в рамках шоу TUF, далее бразилец дважды выиграл у него в UFC.

С Ройвалом действующий чемпион дрался в августе 2021-го и декабре прошлого года. Первый бой Пантожа выиграл сабмишном. Во втором поединке бразилец одолел оппонента единогласным решением.