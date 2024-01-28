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    Пантожа подерется с победителем пары Ройвал-Морено на UFC 301

    Бокс/ММА ММА UFC Брэндон Морено
    Обладатель титула чемпиона UFC в наилегчайшем весе Александре Пантожа проведет вторую защиту титула на домашнем турнире в Бразилии 5 мая.

    Александре Пантожа
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    Александре Пантожа

    Его соперником на 301-м номерном турнире должен стать победитель противостояния между Брэндоном Ройвалом и Брэндоном Морено, которое состоится в феврале.

    С каждым из них Пантожа уже встречался ранее. Александре одержал 3 победы над Морено. Первая из них была достигнута в рамках шоу TUF, далее бразилец дважды выиграл у него в UFC.

    С Ройвалом действующий чемпион дрался в августе 2021-го и декабре прошлого года. Первый бой Пантожа выиграл сабмишном. Во втором поединке бразилец одолел оппонента единогласным решением.

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