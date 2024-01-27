Гейджи: У Сен-Дини хватит навыков, чтобы пройти Порье

Бывший временный чемпион UFC в легком весевысоко оценил шансыв противостоянии с

«Бенуа продолжает громко заявлять о себе. Этот парень очень голоден до побед. У Сен-Дини хватит навыков, чтобы пройти Порье. Думаю, Дастин и сам понимает, насколько опасен его следующий соперник»

Поединок Сен-Дини и Порье пройдет в со-главном событии на турнире UFC 299. Бенуа на данный момент является 11-м номером в рейтинге легкого дивизиона.

В предыдущем поединке он нокаутировал в первом раунде Мэтта Фреволу. Сейчас Сен-Дини идет в промоушене на серии из пяти досрочных побед кряду. Всего в активе француза 13 выигрышей и одно поражение в ММА.