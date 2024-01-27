Экс-боец UFC Исмагулов подписал контракт с организацией «Наше дело»

Российский боец казахстанского происхождения, ранее выступавший в UFC, подписал контракт с организацией «Наше дело». Его первый поединок должен состояться в марте.

UFC Исмагулов покинул летом прошлого года в связи с истечением контракта. Возобновлять переговоры о продлении соглашения боец не стал.

Дамир ушел из организации Даны Уайта в статусе 12-го номера рейтинга легкого дивизиона на серии из двух поражений кряду. После пяти побед он дважды уступил единогласным решением Арману Царукяну и Гранту Доусону.

Всего в активе Исмагулова 24 выигранных поединка и 3 поражения в профессиональной карьере. До UFC он выступал в М-1, где был чемпионом в легком весе.