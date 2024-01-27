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    Экс-боец UFC Исмагулов подписал контракт с организацией «Наше дело»

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Арман Царукян М1 Дана Уайт 
    Российский боец казахстанского происхождения Дамир Исмагулов, ранее выступавший в UFC, подписал контракт с организацией «Наше дело». Его первый поединок должен состояться в марте.

    Дамир Исмагулов
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    Дамир Исмагулов

    UFC Исмагулов покинул летом прошлого года в связи с истечением контракта. Возобновлять переговоры о продлении соглашения боец не стал.

    Дамир ушел из организации Даны Уайта в статусе 12-го номера рейтинга легкого дивизиона на серии из двух поражений кряду. После пяти побед он дважды уступил единогласным решением Арману Царукяну и Гранту Доусону.

    Всего в активе Исмагулова 24 выигранных поединка и 3 поражения в профессиональной карьере. До UFC он выступал в М-1, где был чемпионом в легком весе.

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