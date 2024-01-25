Холлоуэй намекнул на бой с Махачевым в случае победы над Гейджи

Бывший чемпион UFC в полулегком весе рассчитывает на титульный поединок в легком дивизионе в случае победы над

«После моего боя с Гейджи в легком дивизионе может многое измениться. Если поднимут мою руку, то передо мной отроются все двери в этом весе. Я полностью сосредоточен на грядущем мою. В апреле планирую шокировать весь мир»

Поединок Холлоуэя и Гейджи пройдет на UFC 300 в рамках легкого дивизиона. На кону их встречи будет стоять титул BMF, принадлежащий Джастину.

Макс подходит к этому противостоянию после победы нокаутом в бою с «Корейским зомби». Всего у Холлоуэя 25 выигранных поединков и 3 поражения в ММА.