Доминик Рейес отказался драться с Карлосом Ольбергом 30 марта

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весеснялся с поединка противна турнире в Атлантик-Сити 30 марта.

В команде бойца сообщили о травме. На замену Доминику согласился выйти 12-й номер рейтинга весовой категории до 93 кг Алонзо Менифилд.

Рейес сейчас занимает 14-ю позицию в ростере полутяжеловесов UFC. В своем предыдущем поединке он уступил нокаутом в первом раунде Райану Спэнну в ноябре 2022 года.

Доминик идет в промоушене на серии из четырех поражений кряду. Ольберг, с которым должен был драться Рейес 30 марта, выиграл последние 5 боев. В четырех из них он победил досрочно.