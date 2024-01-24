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    Доминик Рейес отказался драться с Карлосом Ольбергом 30 марта

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    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Доминик Рейес снялся с поединка против Карлоса Ольберга на турнире в Атлантик-Сити 30 марта.

    Доминик Рейес
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    Доминик Рейес

    В команде бойца сообщили о травме. На замену Доминику согласился выйти 12-й номер рейтинга весовой категории до 93 кг Алонзо Менифилд.

    Рейес сейчас занимает 14-ю позицию в ростере полутяжеловесов UFC. В своем предыдущем поединке он уступил нокаутом в первом раунде Райану Спэнну в ноябре 2022 года.

    Доминик идет в промоушене на серии из четырех поражений кряду. Ольберг, с которым должен был драться Рейес 30 марта, выиграл последние 5 боев. В четырех из них он победил досрочно.

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