Нил Мэгни бросил вызов Стивену Томпсону

12-й номер полусреднего дивизиона UFC хочет видеть своим следующим соперником бывшего претендента на титул в их весовой категории

«Я готов подраться с любым парнем из первой десятки рейтинга. Поединок со Стивеном Томпсоном был бы идеальным вариантом. Я не вижу проблем в его организации»

На прошедшем турнире UFC 297 Нил Мэгни одолел техническим нокаутом в концовке третьего раунда восходящую звезду полусреднего дивизиона Майка Мэллота.

36-летний американец является рекордсменом полусреднего дивизиона UFC по количеству побед. На его счету 21 выигрыш в промоушене. Всего в активе Мэгни 29 побед и 11 поражений в карьере.