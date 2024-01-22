Экс-чемпионка Аманда Нунес может вернуться в UFC

Бывшая чемпионка UFC в двух весовых категориях намекнула на возобновление карьеры в смешанных единоборствах.

«Я до сих пор чувствую себя чемпионкой. Сейчас мне только 35 лет. Я еще молодая. Возможно, это не конец. Посмотрим, что будет дальше, но пока мне надо уладить некоторые семейные вопросы и отдохнуть с друзьями»

Аманда Нунес объявила о завершении карьеры в ММА после победы над Ирен Алданой в июне прошлого года. Тогда «Львица» выиграла единогласным решением судей в поединке за пояс в женском легчайшем весе.

В активе Нунес 23 победы и 5 поражений в профессиональной карьере. Аманда с десятью удачными защитами является рекордсменом UFC в категории до 61 кг.