Ройвал рассказал, за счет чего победит Морено в реванше

Третий номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC назвал свои преимущества перед бывшим чемпионом их весовой категории

«Я не считаю, что проиграл Морено в первом бою. Тогда он победил только за счет моей травмы. На этот раз я пройду полный тренировочный лагерь, выйду в клетку без каких-либо повреждений и буду давить на него. Мой джеб — главное оружие в этом бою»

Первый бой Ройвала и Морено состоялся в ноябре 2020 года. Тогда мексиканец одержал победу техническим нокаутом в концовке стартового раунда.

Их реванш пройдет 24 февраля. К ответной встрече Ройвал подходит после поражения в титульном противостоянии от Александре Пантожи единогласным решением судей.