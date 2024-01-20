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    Ройвал рассказал, за счет чего победит Морено в реванше

    Бокс/ММА ММА UFC Брэндон Морено
    Третий номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC Брэндон Ройвал назвал свои преимущества перед бывшим чемпионом их весовой категории Брэндоном Морено.

    Брэндон Морено
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    Брэндон Морено

    «Я не считаю, что проиграл Морено в первом бою. Тогда он победил только за счет моей травмы. На этот раз я пройду полный тренировочный лагерь, выйду в клетку без каких-либо повреждений и буду давить на него. Мой джеб — главное оружие в этом бою»

    Первый бой Ройвала и Морено состоялся в ноябре 2020 года. Тогда мексиканец одержал победу техническим нокаутом в концовке стартового раунда.

    Их реванш пройдет 24 февраля. К ответной встрече Ройвал подходит после поражения в титульном противостоянии от Александре Пантожи единогласным решением судей.

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