Джон Джонс сообщил, что ему предложили подраться на UFC 300

Джон Джонс Фото: globallookpress.com
«Матчмейкеры заинтересованы в том, чтобы я выступил на UFC 300. Мне предлагали подраться в апреле, но все упирается в сроки восстановления. И все же я хочу сказать спасибо, что не забыли про меня»
Джон Джонс в последний раз дрался в марте прошлого года. Тогда он одолел удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана и завоевал вакантный пояс в тяжелом весе.
На UFC 295 «Костяной» должен был подраться со Стипе Миочичем, но получил травму плеча и выбыл на неопределенный срок.