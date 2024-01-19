Джон Джонс сообщил, что ему предложили подраться на UFC 300

Действующий чемпион UFC в тяжелом весев соцсетях рассказал о поступившем предложении от промоушена выступить на 300-м юбилейном турнире в апреле.

«Матчмейкеры заинтересованы в том, чтобы я выступил на UFC 300. Мне предлагали подраться в апреле, но все упирается в сроки восстановления. И все же я хочу сказать спасибо, что не забыли про меня»

Джон Джонс в последний раз дрался в марте прошлого года. Тогда он одолел удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана и завоевал вакантный пояс в тяжелом весе.

На UFC 295 «Костяной» должен был подраться со Стипе Миочичем, но получил травму плеча и выбыл на неопределенный срок.