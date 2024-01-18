Немков сообщил, когда может состояться его бой с Нганну

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе рассказал , в каком случае может состояться его поединок против бывшего обладателя титула UFC в тяжелом дивизионе

«В случае победы над Каппелоззой я подерусь с кем-то из пары Бейдер-Феррейра. А уже далее могу рассчитывать на поединок с Нганну. Многие говорят, что он не вернется в PFL. Но у него есть контрактные обязательства. Поэтому ему придется выйти в клетку»

24 февраля на первом турнире после объединения PFL и Bellator Вадим Немков проведет поединок против Бруно Каппелоззы. Для россиянина это будет дебют в тяжелом весе.

Также на турнире пройдут 4 титульных поединка, включая бой за пояс в дивизионе до 120 кг между Ренаном Феррейрой и Райаном Бейдером.