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    Хукер: Я бы все отдал, чтобы взять реванш у Чендлера

    Бокс/ММА ММА UFC Майкл Чендлер Конор Макгрегор
    Топовый легковес UFC Дэн Хукер заявил о желании страховать поединок с участием Майкла Чендлера и Конора Макгрегора, который пройдет 29 июня.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    «Я соглашусь подраться с любым из них на коротком уведомлении. Это отличный поединок для меня. Я бы все отдал, чтобы взять реванш у Чендлера. Но если он не сможет принять участие, то готов подраться и с Макгрегором»

    Хукер проиграл Чендлеру нокаутом в первом раунде в рамках поединка легкого веса 24 января 2024 года. Тогда Майкл дебютировал в UFC и сразу же ворвался в топ-5 дивизиона до 70,3 кг.

    Очередной бой Чендлер проведет с Макгрегором в рамках среднего веса. Для Конора это будет первый поединок после трехлетнего простоя из-за травмы ноги.

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