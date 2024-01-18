Хукер: Я бы все отдал, чтобы взять реванш у Чендлера

Топовый легковес UFC заявил о желании страховать поединок с участием, который пройдет 29 июня.

«Я соглашусь подраться с любым из них на коротком уведомлении. Это отличный поединок для меня. Я бы все отдал, чтобы взять реванш у Чендлера. Но если он не сможет принять участие, то готов подраться и с Макгрегором»

Хукер проиграл Чендлеру нокаутом в первом раунде в рамках поединка легкого веса 24 января 2024 года. Тогда Майкл дебютировал в UFC и сразу же ворвался в топ-5 дивизиона до 70,3 кг.

Очередной бой Чендлер проведет с Макгрегором в рамках среднего веса. Для Конора это будет первый поединок после трехлетнего простоя из-за травмы ноги.