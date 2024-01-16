Брат Камару Усмана подерется с Крисом Барнеттом 24 марта

Боец тяжелого дивизиона UFC, брат бывшего чемпиона промоушена в полусреднем весе, узнал имя очередного соперника и дату следующего поединка.

24 марта нигериец подерется против Криса Барнетта. Усман ранее провел в UFC 3 поединка. Он дебютировал в организации в июне прошлого года и нокаутировал Зака Паугу.

Далее Мохаммед одержал 2 победы единогласным решением над Джуниором Тафой и Джейком Коллье. Всего в активе Усмана 10 выигранных боев и 2 поражения в ММА.

Его соперник Барнетт провел в UFC 4 поединка. У американца 2 победы и 2 поражения в промоушене. В последнем бою он нокаутировал Джейка Коллье.