Тренер Царукяна: Оливейра гораздо опаснее Махачева

, тренер топового легковеса UFCболее опасным противником для своего подопечного, нежели чемпиона дивизиона

«Оливейра гораздо опаснее Махачева. Он хорош абсолютно в любом аспекте. У него невероятные навыки джиу-джитсу. Я считаю Чарльза лучшим финишером в истории UFC. Победа над таким соперником однозначно принесет Арману титульный бой»

Царукян является четвертым номером в рейтинге легкого дивизиона UFC. В предыдущем своем поединке он нокаутировал в первом раунде Бенеила Дариуша.

Следующий бой Арман проведет на турнире UFC 300 против бывшего чемпиона дивизиона Чарльза Оливейры. Бразилец подходит к этому противостоянию в статусе первого номера рейтинга.