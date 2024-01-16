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    Тренер Царукяна: Оливейра гораздо опаснее Махачева

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Ислам Махачев Арман Царукян Бенэил Дариуш
    Маркос ДаМатта, тренер топового легковеса UFC Армана Царукяна, считает Чарльза Оливейру более опасным противником для своего подопечного, нежели чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

    Чарльз Оливейра
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    Чарльз Оливейра

    «Оливейра гораздо опаснее Махачева. Он хорош абсолютно в любом аспекте. У него невероятные навыки джиу-джитсу. Я считаю Чарльза лучшим финишером в истории UFC. Победа над таким соперником однозначно принесет Арману титульный бой»

    Царукян является четвертым номером в рейтинге легкого дивизиона UFC. В предыдущем своем поединке он нокаутировал в первом раунде Бенеила Дариуша.

    Следующий бой Арман проведет на турнире UFC 300 против бывшего чемпиона дивизиона Чарльза Оливейры. Бразилец подходит к этому противостоянию в статусе первого номера рейтинга.

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