Перейра хочет провести следующую защиту с Хиллом, а не Анкалаевым

Бразильский боец ММА, чемпион UFC в полутяжелом весе, сообщил в соцсетях об отказе проведения следующей защиты титула си объявил о желании подраться с

«Сейчас я сосредоточен на поединке с Джамалом Хиллом. Планирую подраться с ним в следующем бою, а потом провести уже вторую защиту титула»

Перейра в прошлом поединке нокаутировал во втором раунде Иржи Прохазку в битве за вакантный титул в полутяжелом весе на турнире UFC 295. Анкалаев 14 января удосрочил Джонни Уокера.

Россиянин занимает третью строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. Джамал Хилл, бывший чемпион этой категории, является первым номером ростера.