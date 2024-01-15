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    Пол Фелдер заинтересован в бою с Джимом Миллером на UFC 300

    Бокс/ММА ММА UFC
    Спортивный комментатор Пол Фелдер, бывший боец UFC, раздумывает о своем возвращении в ММА на юбилейном 300-м турнире в поединке с Джимом Миллером.

    Пол Фелдер
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    Пол Фелдер

    «Для начала мне стоит вернуться в зал и посмотреть, в какой я нахожусь физической форме. Я заинтересован принять участие в таком историческом карде. Но стоит также учитывать и желание UFC. Нужен ли этот бой промоушену?»

    Джим Миллер после победы на прошедшем турнире в Лас-Вегасе над Габриэлем Бенитезом удушающим приемом в третьем раунде обратился к Фелдеру с предложением подраться на UFC 300 в апреле.

    Пол завершил свою карьеру 14 ноября 2020 года. Тогда американец проиграл раздельным решением судей экс-чемпиону UFC в легком весе Рафаэлю Дос Аньосу. Всего у Фелдера 17 побед и 6 поражений в ММА.

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