Никал уверен, что его борьба лучше, чем у Чимаева

Восходящая звезда среднего дивизиона UFC считает , что его борцовские навыки лучше, чем у непобежденного бойца из ОАЭ

«Чимаев крутой боец. В его послужном списке уже есть Камару Усман. Но я по-прежнему считаю, что его стиль в борьбе прекрасно подходит мне. Уже вижу, как побеждаю Хамзата в пятираундовом бою»

Бо Никал был чемпионом мира по борьбе среди молодежи до 23 лет в дивизионе до 93 кг. В UFC американец дебютировал в мае прошлого года. Бо одержал в промоушене 2 досрочные победы.

Следующий его поединок пройдет на UFC 300 против Коди Брандейджа в среднем весе. Как и Чимаев, Никал в профессиональной карьере не потерпел ни единого поражения, выиграв в ММА все 5 боев.