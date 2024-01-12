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    Никал уверен, что его борьба лучше, чем у Чимаева

    Бокс/ММА ММА UFC Хамзат Чимаев Камару Усман
    Восходящая звезда среднего дивизиона UFC Бо Никал считает, что его борцовские навыки лучше, чем у непобежденного бойца из ОАЭ Хамзата Чимаева.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Чимаев крутой боец. В его послужном списке уже есть Камару Усман. Но я по-прежнему считаю, что его стиль в борьбе прекрасно подходит мне. Уже вижу, как побеждаю Хамзата в пятираундовом бою»

    Бо Никал был чемпионом мира по борьбе среди молодежи до 23 лет в дивизионе до 93 кг. В UFC американец дебютировал в мае прошлого года. Бо одержал в промоушене 2 досрочные победы.

    Следующий его поединок пройдет на UFC 300 против Коди Брандейджа в среднем весе. Как и Чимаев, Никал в профессиональной карьере не потерпел ни единого поражения, выиграв в ММА все 5 боев.

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