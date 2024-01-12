Кап рассказал, за счет чего отберет титул у Пантожи

Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFC уверен , что сможет отобрать титул чемпиона у бразильца

«Его последний бой с Ройвалом получился небрежным. Он пропустил много ударов, показав не лучшую защиту. Я собираюсь воспользоваться его провалами в обороне и забрать себе титул»

Кап сейчас занимает шестую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. 14 января в рамках со-главного вечера на турнире в Лас-Вегасе он подерется против Матеуса Николау.

В предыдущем бою португалец одолел единогласным решением судей Фелипе Дос Сантоса. К очередному поединку Манель Кап подходит на серии из четырех выигрышей кряду.