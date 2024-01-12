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    Кап рассказал, за счет чего отберет титул у Пантожи

    Бокс/ММА ММА UFC
    Топовый боец наилегчайшей весовой категории UFC Манель Кап уверен, что сможет отобрать титул чемпиона у бразильца Александре Пантожи.

    Манель Кап
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    Манель Кап

    «Его последний бой с Ройвалом получился небрежным. Он пропустил много ударов, показав не лучшую защиту. Я собираюсь воспользоваться его провалами в обороне и забрать себе титул»

    Кап сейчас занимает шестую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. 14 января в рамках со-главного вечера на турнире в Лас-Вегасе он подерется против Матеуса Николау.

    В предыдущем бою португалец одолел единогласным решением судей Фелипе Дос Сантоса. К очередному поединку Манель Кап подходит на серии из четырех выигрышей кряду.

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