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    Хамзат Чимаев объявил, что в следующем бою подерется за пояс

    Бокс/ММА ММА UFC Камару Усман Хамзат Чимаев Шон Стрикланд
    Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий в среднем дивизионе, сообщил, против кого проведет свой следующий поединок в промоушене.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Мне обещали титульный поединок. Совсем скоро Шон Стрикленд подерется против Дрикуса Дю Плесси. Я намерен дождаться победителя этой пары, а затем отобрать у него пояс»

    Чимаев в последнем своем поединке одолел решением большинства Камару Усмана на турнире UFC 294. Сейчас «Борз» является девятым номером в рейтинге среднего дивизиона.

    В 21 января в рамках данной весовой категории пройдет титульный поединок. Действующий чемпион Шон Стрикленд проведет защиту пояса в бою с Дрикусом Дю Плесси.

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