Хамзат Чимаев объявил, что в следующем бою подерется за пояс

Непобежденный боец UFC, выступающий в среднем дивизионе, сообщил , против кого проведет свой следующий поединок в промоушене.

«Мне обещали титульный поединок. Совсем скоро Шон Стрикленд подерется против Дрикуса Дю Плесси. Я намерен дождаться победителя этой пары, а затем отобрать у него пояс»

Чимаев в последнем своем поединке одолел решением большинства Камару Усмана на турнире UFC 294. Сейчас «Борз» является девятым номером в рейтинге среднего дивизиона.

В 21 января в рамках данной весовой категории пройдет титульный поединок. Действующий чемпион Шон Стрикленд проведет защиту пояса в бою с Дрикусом Дю Плесси.