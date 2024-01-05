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    UFC планирует устроить бой Дариуша и Сен-Дини 30 марта

    Бокс/ММА ММА UFC Бенэил Дариуш Арман Царукян Чарльз Оливейра
    Представители UFC планируют организовать 30 марта поединок в легком весе с участием Бенеила Дариуша и Бенуа Сен-Дини.

    Бенеил Дариуш
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    Бенеил Дариуш

    Американец сейчас идет на серии из двух поражений кряду нокаутом в первом раунде от Чарльза Оливейры и Армана Царукяна. Дариуш на данный момент занимает седьмое место в рейтинге легковесов.

    Сен-Дини является 12-м номером в ростере дивизиона до 70,3 кг. Французский боец в предыдущем поединке нокаутировал в первом раунде Мэтта Фреволу.

    К очередному противостоянию Бенуа подходит на серии из пяти побед. В каждом из этих боев Сен-Дини выиграл досрочно. В UFC француз выступает с октября 2021 года.

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