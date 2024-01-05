UFC планирует устроить бой Дариуша и Сен-Дини 30 марта

Представители UFC планируют организовать 30 марта поединок в легком весе с участием

Американец сейчас идет на серии из двух поражений кряду нокаутом в первом раунде от Чарльза Оливейры и Армана Царукяна. Дариуш на данный момент занимает седьмое место в рейтинге легковесов.

Сен-Дини является 12-м номером в ростере дивизиона до 70,3 кг. Французский боец в предыдущем поединке нокаутировал в первом раунде Мэтта Фреволу.

К очередному противостоянию Бенуа подходит на серии из пяти побед. В каждом из этих боев Сен-Дини выиграл досрочно. В UFC француз выступает с октября 2021 года.