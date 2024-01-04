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    Джим Миллер заинтересован в поединке с Тони Фергюсоном

    Бокс/ММА ММА UFC Тони Фергюсон
    Ветеран легкого и полусреднего дивизионов UFC Джим Миллер заинтересован в поединке с бывшим временным чемпионом промоушене в весе до 70,3 кг Тони Фергюсоном.

    Тони Фергюсон
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    Тони Фергюсон

    «Я бы хотел сразиться с теми парнями, чьи бои пересматривал много раз. Это мог быть Мэт Браун или Тони Фергюсон. Если бы мне предложили Пимблетта, то сразу бы принял этот бой. Впрочем, 14 января я разберусь с тем, кто станет следующим моим соперником»

    Джим Миллер в последнем бою нокаутировал Джесси Батлера в первом раунде. У 40-летнего ветерана 4 победы и одно поражение в последних пяти поединках.

    Тони Фергюсон сейчас идет в UFC на серии из семи проигрышей кряду. В недавнем бою в декабре «Эль-Кукуй» уступил единогласным решением судей Пэдди Пимблетту.

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