Джим Миллер заинтересован в поединке с Тони Фергюсоном

Ветеран легкого и полусреднего дивизионов UFC заинтересован в поединке с бывшим временным чемпионом промоушене в весе до 70,3 кг

«Я бы хотел сразиться с теми парнями, чьи бои пересматривал много раз. Это мог быть Мэт Браун или Тони Фергюсон. Если бы мне предложили Пимблетта, то сразу бы принял этот бой. Впрочем, 14 января я разберусь с тем, кто станет следующим моим соперником»

Джим Миллер в последнем бою нокаутировал Джесси Батлера в первом раунде. У 40-летнего ветерана 4 победы и одно поражение в последних пяти поединках.

Тони Фергюсон сейчас идет в UFC на серии из семи проигрышей кряду. В недавнем бою в декабре «Эль-Кукуй» уступил единогласным решением судей Пэдди Пимблетту.