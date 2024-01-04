Кори Андерсон рассчитывает на третий бой с Вадимом Немковым

Экс-претендент на титул Bellator в полутяжелом весе обратился к своему недавнему соперникус предложением провести третий бой.

«У нас сейчас счет 1:1. Просто рискни и выйди против меня еще раз. Я готовлюсь к этому бою и все сложится так, как в нашем первом бою. Но если ты испугался, то продолжай убегать и переходи в тяжелый дивизион»

Немков и Андерсон ранее дважды встречались в клетке. Их первый бой состоялся в апреле 2022-го и был признан несостоявшимся из-за столкновений головами.

Реванш проходил 18 ноября того же года. Тогда Немков одолел Андерсона единогласным решением и в третий раз кряду защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.