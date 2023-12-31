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    Фигередо принял на вызов на бой от Нурмагомедова

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Дейвесон Фигередо Умар Нурмагомедов Брэндон Морено
    Бразильский боец Дейвисон Фигередо, выступающий в легчайшем весе UFC, в своих соцсетях сообщил, что принимает вызов на поединок от Умара Нурмагомедова.

    Дейвисон Фигередо
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    Дейвисон Фигередо

    «Бой с Умаром? Легко, готов подраться с ним в любое время года в любом месте»

    Фигередо ранее был чемпионом UFC в наилегчайшем весе. После поражения от Морено в начале этого года он принял решение подняться на дивизион выше. В дебютном бою в легчайшем весе Дейвисон победил единогласным решением Роба Фонта.

    Сейчас Фигередо является восьмым номером в дивизионе до 61 кг, россиянин пока что идет 14-м. В предыдущем бою Нурмагомедов одолел нокаутом Раони Барселоса.

    Умар ранее не потерпел ни единого поражения в карьере. На его счету 16 побед в смешанных единоборствах, 9 из которых были досрочными.

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