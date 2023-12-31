Фигередо принял на вызов на бой от Нурмагомедова

Бразильский боец, выступающий в легчайшем весе UFC, в своих соцсетях сообщил, что принимает вызов на поединок от

«Бой с Умаром? Легко, готов подраться с ним в любое время года в любом месте»

Фигередо ранее был чемпионом UFC в наилегчайшем весе. После поражения от Морено в начале этого года он принял решение подняться на дивизион выше. В дебютном бою в легчайшем весе Дейвисон победил единогласным решением Роба Фонта.

Сейчас Фигередо является восьмым номером в дивизионе до 61 кг, россиянин пока что идет 14-м. В предыдущем бою Нурмагомедов одолел нокаутом Раони Барселоса.

Умар ранее не потерпел ни единого поражения в карьере. На его счету 16 побед в смешанных единоборствах, 9 из которых были досрочными.