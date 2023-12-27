«Корейский зомби» назвал причину завершения карьеры после боя с Холлоуэем

Профессиональный боец смешанных единоборствпо прозвищу «Корейский зомби» рассказал , почему покинул UFC после поединка с

«Я помню каждую секунду последнего поединка. Пропустив ряд ударов в первом и втором раундах, я продолжил стоять на ногах. Но все видели нокаут в третьем отрезке. Побывав в очередном нокдауне, я понял, что мой подбородок больше не выдерживает таких жестких ударов. Поэтому принял решение завершить карьеру»

Поединок «корейского зомби» и Макса Холлоуэя в полулегком весе состоялся 26 августа на турнире в Сингапуре. Их встреча завершилась победой американца нокаутом в начале третьего раунда.

По окончании того поединка Чон Чхан Сон объявил о завершении карьеры. Всего на его счету 17 побед и 8 поражений в смешанных единоборствах.