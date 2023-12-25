Чендлер: Мне нравится Пейдж, но Холлэнд снесет его

Пятый номер рейтинга легкого дивизиона UFCвысоко оценил шансыв поединке с бывшей звездой Bellator

«Мне нравится Майкл, как личность. Он крутой парень с интересным стилем. Но Кевин — ужасный соперник для дебюта в UFC. Думаю, Холлэнд снесет Пейджа»

Пейдж бывший претендент на временный титул Bellator в полусреднем весе. В своем последнем поединке «Веном» выиграл техническим нокаутом в первом раунде у Гоити Ямаучи.

Дебют англичанина в UFC против Кевина Холлэнда состоится в марте в одном карде с титульным противостоянием в легчайшем весе между О’Мэлли и Верой.